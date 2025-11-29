Influencerin spurlos verschwunden: Jetzt kommen schockierende Details ans Licht

Graz (Österreich) - Von der 32-jährigen österreichischen Beauty-Influencerin Stefanie P. fehlt seit Sonntag jede Spur . Nun kommen erschütternde Details ans Licht.

Stefanie P. ist seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr erreichbar. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/badgalfani

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, wird mittlerweile sowohl in Österreich als auch in Slowenien nach der Social-Media-Bekanntheit gesucht.

Zuletzt wurde sie am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr gesehen, als sie von einer Weihnachtsfeier nach Hause mit dem Taxi fuhr, um mit ihrem Golden Retriever "Marlow" Gassi zu gehen.

Laut der slowakischen Nachrichtenseite Slovenske novice soll sie noch einer Freundin geschrieben haben: "Da ist ein komischer Typ auf der Treppe" und von einer "dunklen Gestalt" vor ihrer Wohnung berichtet haben. Seitdem fehlt von ihr jedes Lebenszeichen. Nachbarn berichten, zuletzt einen lauten Streit aus ihrer Wohnung gehört zu haben. Ihr Handy wurde von der Polizei im Gebüsch gefunden.

Die Ermittler gehen laut der österreichischen Tageszeitung Heute davon aus, dass der 31-jährige Ex-Freund der Influencerin mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, da er offenbar untergetaucht war und mehrfach die Ländergrenzen überschritten haben soll. Sein roter Golf wurde zudem ausgebrannt auf dem Parkplatz des Casinos Mond in Šentilj in Slowenien gefunden.

Mittlerweile konnte der 31-Jährige festgenommen werden und befindet sich in Gewahrsam. Am Donnerstag soll über seine Auslieferung nach Österreich entschieden werden.