"Ink-Master"-Star stirbt mit nur 46 Jahren

Ryan Hadley arbeitete 25 Jahre lang als Tätowierer. © Screenshot/Instagram/ryanhadleytattoo

Die tragische Todesnachricht gab die Familie des Tätowierers am Freitag auf seinem Instagram-Account bekannt. "Ryan hat letzte Nacht diese Welt im Kreise seiner Liebsten verlassen."

Hadley habe in seinem Leben "ein Vermächtnis in der Kunst- und Tattoo-Welt zurückgelassen", schreiben die Angehörigen weiter. "Er liebte seine vielen Fans, seine Freunde und Kunden, und vor allem seine Kinder", heißt es in dem emotionalen Statement.

Im Dezember 2023 machte der TV-Star öffentlich, dass er an Hodenkrebs erkrankt ist, der sich "sehr schnell ausbreitet". Um die ganzen Behandlungskosten zahlen zu können, richtete seine Familie eine Spendenseite für ihn ein.

"Während Ryan eine aggressive Behandlung gegen sein Seminom durchmacht, kann er nicht arbeiten, um sein Geschäft und seine Familie über Wasser zu halten", hieß es damals auf GoFundMe.