Inka Bause: So dramatisch hat sie damals von ihrer Schwangerschaft erfahren!

Die Vorfreude war groß und dennoch plagten den "Bauer sucht Frau" -Liebling einige Sorgen. Sie und ihre damalige Managerin Ingrid Reith, die ebenso im Unfall-Auto saß, hatten gerade einen neuen Plattenvertrag an Land gezogen. Doch bei dem Crash hatte Ingrid zweite kaputte Knie davongetragen.

Die 55-Jährige ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. © Annette Riedl/dpa

All die Sorgen wandelten sich schnell in Freude um. "Da müssen wir durch. Ich glaube an dich. Wir schaffen das!", erklärte Ingrid der "Es ist Sommer"- Interpretin damals.

Und so ging Inkas Karriere weiterhin bergauf. Sie veröffentlichte weiterhin Lieder und übernahm die Moderation in verschiedenen TV-Shows. Heute ist die 55-Jährige aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

Dafür hielt die Ehe mit ihrem Ex-Mann Hendrik Bruch leider nur bis 2005.

Seither hatte sie keinen festen Mann an ihrer Seite. Das störe sie allerdings nicht.