Nach tragischem Liebes-Aus: "Bauer sucht Frau"-Star wieder glücklich vergeben

Bisher habe sie noch nie so ein Gefühl von Seelenverwandtschaft gehabt, doch mit dem "Bauer sucht Frau"-Star scheint dies nun der Fall zu sein.

"Mir kommt es immer noch so vor, als befinde ich mich im Traum", gibt Mareike Becker, wie Andrés neue Freundin heißt, preis.

Und auch seine neue Liebste hat das gemeinsame Bild auf ihrem Kanal veröffentlicht. Die Abbildung zeigt das glückliche Pärchen im Sonnenuntergang an der Nordsee.

Das hat der ehemalige Kandidat der RTL -Kuppelshow jetzt auf seinem Instagram-Profil verraten. Denn in seiner Story teilte er jetzt ein romantisches Foto, welches ihn mit einer neuen Frau an seiner Seite zeigt.

Die Beziehung des Pferdehalters und Hofdame Sophie (25) scheiterte an der Entfernung. © RTL/Stefan Gregorowius

Die neue Frau an seiner Seite ist 32 Jahre alt, arbeitet als Pferdewirtin und ist zudem leidenschaftliche Turnierreiterin. Allerdings wohnt Mareike in einem Ort bei Darmstadt in Hessen.

"Durch die 500 km, die uns einfach trennen, und meiner Turnierreiterei ist es sehr schwer, passende Termine für Treffen zu finden", verrät die 32-Jährige daher auch in dem Beitrag.

Deshalb wolle sie wissen, ob so eine Fernbeziehung, mit dieser Entfernung und seltenen Treffen funktionieren könne.

Zumal es für André nicht die erste Beziehung wäre, die an der Entfernung scheitert. Denn auch schon die Liebelei mit seiner Hofdame Sophie fiel diesem Hindernis zum Opfer.

"Ich denk’ halt, wenn wir näher zusammenwohnen würden und man sagen könnte, wir verbringen mal einen Abend zusammen, mal einen Tag zusammen", verriet die 25-Jährige gegenüber Moderatorin Inka Bause (56) beim großen Wiedersehen.

Ihr habe schlichtweg die normale Kennenlernphase gefehlt, weshalb eine langfristige Beziehung nicht zustande gekommen sei.