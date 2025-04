Khloé Kardashian unterstützt ihren Ex: Das ist der rührende Grund

USA - Khloé Kardashian (40) zeigt immer wieder, wie groß ihr Herz ist. Nun steht sie ihrem Ex Tristan Thompson (34) aus einem besonderen Grund zur Seite.

Auch wenn die beiden keine romantische Beziehung mehr miteinander haben, hilft die Kardashian ihrem Ex bei der Betreuung.

Wie People berichtete, leidet der Bruder des NBA-Spielers, Amari, unter anderem an Epilepsie.

Khloé Kardashian (40) und Amari (18) kennen sich seit vielen Jahren. © Screenshot/Instagram/khloekardashian

Nun gab es einen ganz besonderen Anlass zu feiern: Amari wurde 18 Jahre alt! Und bei den Vorbereitungen hat die 40-Jährige fleißig geholfen.

"Ich weiß es zu schätzen, dass du das alles organisiert hast. Es ist definitiv ein besonderer Tag. [...] Ich weiß, dass Mama glücklich ist und auf uns herablächelt", so der 34-Jährige in einer Episode von "The Kardashians".

Khloé stellte klar, dass Amari für sie niemals eine Last gewesen und er eine der "außergewöhnlichsten Seelen" sei, die sie je getroffen habe.

Zu der Feier kamen nicht nur die 40-Jährige und Tristan, sondern auch Khloés Mutter Kris Jenner (69) und Schwester Kim (44).

"Khloé ist wirklich ein so wichtiger Teil von Amaris Leben, und ich finde es unglaublich beeindruckend, wie sie sich um ihn kümmert. [...] Sie ist buchstäblich ein Geschenk Gottes, genau wie Amari", so Kris.