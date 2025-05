Inka Bause trägt ihre Igel-Frisur aus traurigem Grund: "Kam oft nach Hause und habe geheult"

Berlin - Heute gehören die kurzen, gestylten Haare zu Inka Bause (56) wie die Moderatorin zu " Bauer sucht Frau ". Das war nicht immer so. Nun hat der frühere DDR-Star den traurigen Grund für ihre Frisur-Entscheidung verraten.

Alles in Kürze

Vor allem Fernsehproduzenten fielen zu ihren Karriereanfängen durch sexistisches Verhalten auf, wie Bause berichtete. Viele hätten zudem versucht, ihre Macht auszuspielen, um zu bekommen, was sie wollen.

Doch während Inka Bause heute einsamen Landwirten dabei hilft, die Frau fürs Leben zu finden , lernte sie die Männer in ihren frühen Jahren im Showgeschäft auch von ihrer unangenehmen, zudringlichen Seite kennen.

Man mag es kaum glauben, aber ihre ersten Schritte im Rampenlicht ging der TV-Star in den 1980ern noch mit wilder Mähne. Damals nannte sie sich nur INKA und war Schlagersängerin. Ihren ersten Hit, "Spielverderber", landete Bause mit gerade einmal 16 Jahren.

Seit nunmehr 40 Jahren ist Inka Bause im Showgeschäft erfolgreich. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Während Inka Bause sich für die Schere und gegen ihre Haarpracht entschied, sah sie Kolleginnen aus dem Business die Jobs bekommen, die auch ihr in Form von schmutzigen Deals angeboten worden waren.

Die Wahlberlinerin behielt so zwar ihre Würde, eine schmerzliche Erfahrung war es trotzdem für sie.

Dennoch schaffte es Inka Bause, auch auf ihre eigene - bis heute kurzhaarige - Weise, im Fernsehen durchzustarten. Zuallererst natürlich als das Gesicht des erfolgreichen RTL-Formats "Bauer sucht Frau", das Bause seit 2005 und damit seit fast 20 Jahren präsentiert.

Doch auch in zahlreichen anderen TV-Sendungen war Bause in der Vergangenheit zu sehen, zudem hat sie in einigen Filmen mitgespielt, regelmäßig etwa beim "Traumschiff". Nicht zuletzt blieb sie der Musik treu und veröffentlicht weiter regelmäßig Alben.