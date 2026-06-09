Insider packt aus: Das passierte nach erstem Date von Katy Perry und Justin Trudeau

USA - Erst vor wenigen Tagen zeigten sich Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Jetzt verriet ein Insider, was nach ihrem ersten Date passiert sein soll!

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) sind seit Juli des vergangenen Jahres liiert. © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/dpa

Gegenüber Page Six erzählte eine Quelle: "Katy ging nach ihrem ersten Date mit Justin noch mit zu ihm nach Hause in Montreal und seitdem sind die beiden praktisch unzertrennlich."

Erstmals wurden die beiden im Juli des vergangenen Jahres gemeinsam gesichtet, als sie in einem Restaurant miteinander zu Abend aßen.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 41-Jährige auf Tournee und legte einen Stopp in Kanada ein.

Kennengelernt haben sich die beiden offenbar, nachdem "Justins Team wie üblich Kontakt aufnahm, um Tickets für Katys Konzerte zu bekommen und ein Meet and Greet für seine Tochter Ella-Grace zu organisieren, die ein großer Fan von Katy ist", so die Quelle.

Der Insider verriet weiter, dass beide zwar einen "sehr vollen Terminkalender" hätten, sich dennoch bewusst Zeit füreinander nehmen würden.