Insider packt aus: Das passierte nach erstem Date von Katy Perry und Justin Trudeau
USA - Erst vor wenigen Tagen zeigten sich Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Jetzt verriet ein Insider, was nach ihrem ersten Date passiert sein soll!
Gegenüber Page Six erzählte eine Quelle: "Katy ging nach ihrem ersten Date mit Justin noch mit zu ihm nach Hause in Montreal und seitdem sind die beiden praktisch unzertrennlich."
Erstmals wurden die beiden im Juli des vergangenen Jahres gemeinsam gesichtet, als sie in einem Restaurant miteinander zu Abend aßen.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 41-Jährige auf Tournee und legte einen Stopp in Kanada ein.
Kennengelernt haben sich die beiden offenbar, nachdem "Justins Team wie üblich Kontakt aufnahm, um Tickets für Katys Konzerte zu bekommen und ein Meet and Greet für seine Tochter Ella-Grace zu organisieren, die ein großer Fan von Katy ist", so die Quelle.
Der Insider verriet weiter, dass beide zwar einen "sehr vollen Terminkalender" hätten, sich dennoch bewusst Zeit füreinander nehmen würden.
Kinder von Katy Perry und Justin Trudeau kennen sich bereits
"Katy und Justin hatten beide erst vor Kurzem eine ernsthafte Beziehung hinter sich, und Katy hätte nicht erwartet, sich so schnell wieder in jemanden zu verlieben - aber Justin erfüllt aus ihrer Sicht einfach alle Kriterien", hieß es weiter.
Er habe einen großartigen Sinn für Humor, sei charmant und ein echter Gentleman - genau die Eigenschaften, die Perry sich von einem Partner wünsche.
Im Juli des vergangenen Jahres bestätigten Perry und ihr Ex-Verlobter Orlando Bloom (49) ihre Trennung. Während der Beziehung bekamen sie die gemeinsame Tochter Daisy Dove (5).
Auch Trudeau ist Vater von drei Kindern. Der 54-Jährige gab bereits im August 2023 nach 18 Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau bekannt.
Die Kinder der Sängerin und des ehemaligen kanadischen Premierministers sollen sich bereits kennengelernt haben.
Titelfoto: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/dpa