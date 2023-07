Intensivstation statt Weinfest: So dramatisch waren "AYTO"-Juliettes letzte Stunden vor der Kopf-OP!

"In der Notaufnahme wurden dann verschiedene Tests von meinem Blut und Urin gemacht, außerdem ein CT für den Kopf", berichtete die Brünette weiter. Obwohl erstere beide Tests unauffällig ausfielen, behielt das Stationsteam die junge Frau auffällig lange vor Ort.

"Auf einmal bemerkte ich, wie mir schlecht wurde, mir war kotzübel. Das habe ich auch angesprochen und währenddessen wurde ich bewusstlos. Meine Freundinnen haben dann einen Krankenwagen alarmiert", erzählte Juliette in ihrer Instagram-Story.

Auf dem Leipziger Weinfest wurde Juliette auf einmal bewusstlos. (Symbolbild) © 123rf/puhhha

Nach einer weiteren Kopf-Untersuchung am nächsten Tag stand die Diagnose dann fest: Juliette litt unter einem Hydrocephalus. Darunter versteht man eine krankhafte Erweiterung der Räume im Gehirn, die mit Hirnwasser gefüllt sind, welche nicht mehr ablaufen. Eine OP war daraufhin unumgänglich!

"Ich hatte panische Angst, weil eine OP am Kopf klingt mega gruselig", schauderte das Reality-Sternchen. Der Eingriff verlief dann aber problemlos - in eine der Hirnkammern wurde ein Loch gebohrt, damit das Hirnwasser ablaufen konnte. Heute geht es der 22-Jährigen besser.

An ihre Fans hat Juliette dennoch eine Bitte: "Was mir bewusst geworden ist: Die Symptome hatte ich schon länger, die Kopfschmerzen, den Schwindel, die Übelkeit. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das was Krasses sein könnte."

Und weiter: "Was ich euch ans Herz legen möchte: Wenn ihr Kopfschmerzen habt, vor allem im Zusammenhang mit Übelkeit und Schwindel, geht einmal mehr zum Arzt und lasst das abchecken, das kann auch mal ganz anders schnell in die Hose gehen!"

Ein wichtiger Reminder, den Juliettes Fans hoffentlich genauso beherzigen werden!