06.07.2023 16:16 Schock-Diagnose: "AYTO"-Juliette musste am Kopf operiert werden

Die ehemalige "Are You The One" Kandidatin Juliette aus Leipzig wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und musste am Kopf operiert werden.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Die Follower von Juliette (22) waren in großer Sorge, denn vergangene Woche postete die Influencerin ein Foto aus dem Krankenhaus. Danach wurde es ruhig um die ehemalige "Are You The One"-Kandidatin.

Juliette ist bekannt geworden durch die 4. Staffel der Sendung "Are You The One". © Screenshot/Instagram/juicyjuuly Am heutigen Donnerstag gab es wieder ein Lebenszeichen von der 22-Jährigen. "Ich meld mich nach einem längeren Zeitraum wieder bei euch zurück. Ich bin wieder Zuhause wie ihr sehen könnt, ich wurde heute aus dem Krankenhaus entlassen." Doch was war passiert? Denn ein paar Stunden vor ihrem Krankenhaus-Posting, hatte sie noch fröhliche Storys auf Instagram präsentiert. Promis & Stars Nach Verurteilung: Insolvenzverfahren gegen Star-Koch Schuhbeck eröffnet "Freitag war ja noch alles gut, bis ich dann bewusstlos geworden bin, meine Freunde den Krankenwagen gerufen haben und ich dann in der Notfallaufnahme gelandet bin." "Ich dachte, mein Kreislauf stimmt nicht richtig aber dann kam eine andere Diagnose nämlich, dass ich eine Hydrocephalus hatte." Viele kennen den Begriff womöglich unter der Bezeichnung Wasserkopf. Dabei handelt es sich um eine krankhafte Erweiterung der Räume im Gehirn, die mit Hirnwasser gefüllt sind. "Ich wurde Dienstag operiert am Kopf. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Wunde. Ich habe auch noch Kopfschmerzen und wurde krankgeschrieben für eine längere Zeit, muss mich dementsprechend auch ausruhen." Glücklicherweise hat die Influencerin die OP gut überstanden aber wir werden die nächsten Tage wohl erstmal weniger von der Beauty hören. Einen Rat hat Juliette für ihre Community noch. "Das macht sich bemerkbar durch sehr starke Kopfschmerzen und Schwindel. Also was ich euch sagen möchte, wenn ihr Kopfschmerzen habt, geht lieber einmal mehr zum Arzt. Glaubt mir, es ist besser so!"

