Internet-Star Jindaoui muss fürs US-Visum heiraten: Plötzlich geht es ganz schnell

Nader Jindaoui (28) hat Grund zur Freude - er und seine Freundin heiraten ganz spontan. © Screenshot/Instagram/naderjindaoui (Bildmontage)

Das teilte der Fußballer am heutigen Freitagnachmittag seinen 2,2 Millionen Followern auf Instagram mit.

"Leute, wir heiraten gerade spontan. Wollten eigentlich nur unsere Papiere abholen", schrieb er zu einem Video, das ihn mit seiner Frau Louisa (24) und Töchterchen Imani (3) zeigt.

Noch knapp zwei Stunden davor berichtete der Flügelspieler in einer Story: "Okay, Leute, es gibt Neuigkeiten. Wir fahren jetzt zum Standesamt hier in der Nähe, weil dort unsere Unterlagen sind."

Demnach habe das Paar im November vergangenen Jahres schon einmal standesamtlich heiraten wollen. Da war ihnen aber in die Quere gekommen, dass sie zu dem Zeitpunkt in Los Angeles weilten, erklärte der 28-Jährige weiter.

Nun kommt aber Bewegung in die schwierige Lage. "Jetzt soll es eine Möglichkeit geben, in Dänemark zu heiraten. Wir brauchen unsere Unterlagen und gehen die jetzt abholen. Und vielleicht fahren wir dann nach Dänemark, das ist der Plan", gab Jindaoui kurz zuvor zu Protokoll.