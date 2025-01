Entscheidung gefallen: So sieht Zukunft von Internet-Star-Kicker Nader Jindaoui aus

Die Entscheidung hatte aber nicht allein sportliche Gründe, wie die Influencer erklärten. Nader sprach in diesem Zusammenhang über ein Zeichen Gottes. Man habe ihm in einer schweren Zeit die Chance auf ein Probetraining in LA gegeben .

Damit tritt der 28-Jährige also in die großen Fußstapfen von Legenden wie David Beckham (49), Zlatan Ibrahimović (43) oder Steven Gerrard (44) und wird beim amtierenden US-Meister unter anderem mit Ex-Nationalspieler Marco Reus (35) zusammenspielen.

"Wir ziehen nach LA", kündigte seine Frau Louisa (25) im neuen Video an, während Nader stolz seinen unterschriebenen Vertrag für LA Galaxy in die Kamera hielt.

Die Jindaouis schlagen ein neues Kapitel in Los Angeles auf. © Screenshot/Instagram/naderjindaoui

Durch die vielen Hassbotschaften habe seine Frau sich sogar so unwohl gefühlt, dass sie irgendwann aufgehört habe, zu essen. Der Social-Media-Star spielte seiner Aussage zufolge sogar mit dem Gedanken, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

"Wir hatten Angst und bevor meine Familie in Gefahr kommt, höre ich lieber auf mit Fußball", erklärte er desillusioniert. Aber dann kam der Anruf aus Los Angeles. Und hier fühlte sich die Familie endlich wieder wohl und konnte ihre Freiheit in vollen Zügen genießen, stellte Louisa fest.

Eigentlich wollten sie für immer in Berlin bleiben, betonte der gebürtige Neuköllner: "Die Hertha-Fans waren die einzigen Fans, die uns akzeptiert haben!" Mit dem endgültigen Durchbruch bei seinem Herzensverein wurde es dann am Ende aber doch nichts. Und so ziehen die Jindaouis jetzt also weiter.

"Liebe Herthaner, ich möchte mich bei euch für die unfassbar schöne Zeit bedanken", schrieb Nader Jindaoui zum Abschied bei Instagram. "Ich wollte nie weg, aber ich kann die Entscheidung des Vereins verstehen." Er wünschte sich, dass die Alte Dame bald wieder in der Bundesliga spielt. "Ich werde diese Zeit niemals vergessen und für immer in meinem Herzen tragen."