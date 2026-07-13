Intensivstation! Dolly Buster muss TV-Show abbrechen

Phuket (Thailand) - Sorge um Dolly Buster (56)! Die Sexbombe soll einen TV-Dreh wegen gesundheitlicher Probleme abgebrochen haben.

Dolly Buster (56) musste offenbar den Dreh zu "Villa der Versuchung" verlassen. © Marcus Brandt/dpa

Möglicherweise aufgrund der Hitze soll sie im Rahmen des Drehs zur SAT.1-Realityshow "Villa der Versuchung" im Frühjahr dieses Jahres über Unwohlsein geklagt und sich in medizinische Betreuung begeben haben, schreibt BILD.

In einer thailändischen Klinik soll sie mehrere Tage auf der Intensivstation behalten worden sein.

Angeblich soll es sich um einen Kreislaufzusammenbruch gehandelt haben.

Nach Abschluss der Behandlung soll es für sie nicht zurück in die Villa, sondern nach Hause gegangen sein.

Bereits 2025 musste die 56-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Nora Baumberger heißt, die ProSieben-Sendung "Deutschlands dümmster Promis" ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen verlassen.

Privat hat Dolly Buster immer wieder mit Rückschlägen und Tiefpunkten zu kämpfen. Und anderem war vor einem Jahr ihr Mann Josef "Dino" Baumberger im Alter von 81 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.