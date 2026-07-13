Fans atmen auf: Purple Disco Machine gibt nach Zwangspause Update zu seiner Gesundheit

Dresden - Vor knapp vier Wochen hatte Purple Disco Machine seine Fans in Schock versetzt, als er auf Instagram verkündete wegen eines Hörverlusts eine Auszeit vom DJ-Dasein nehmen zu müssen. Vor wenigen Stunden meldete er sich erstmals mit einem Update bei seinen Anhängern.

DJ Purple Disco Machine geht es gesundheitlich wieder besser. © IMAGO/NurPhoto

Auf seinem Instagram-Account teilte Tino Piontek (46), wie der Dresdner DJ mit bürgerlichem Namen heißt, eine Reihe an Urlaubsbildern, die ihn mit seiner Familie in den Bergen zeigen. Dazu schrieb der Grammy-Preisträger, dass er die vergangenen Wochen mit Nichtstun verbracht habe.

"Anfangs fiel mir das unglaublich schwer, aber die gute Nachricht ist, dass es meinen Ohren wieder gut geht." Eine Nachricht, die seine Fans aufatmen lassen dürfte.

Sein Tinnitus sei zwar immer noch da, doch nach mehr als 25 Jahren habe er gelernt, damit zu leben. "Es gibt gute Tage, an denen ich ihn komplett ignorieren kann, und es gibt schwierigere. Aber ich habe gelernt, das Ganze positiv zu sehen", schreibt Piontek weiter.

Allerdings müsse er sich eingestehen, dass er - im Gegensatz zu früher - keine fünfstündigen DJ-Sets mehr spielen oder endlose Tage im Studio verbringen könne. Dafür sei er beim Produzieren von Musik effizienter geworden.