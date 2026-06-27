Iris Katzenberger teilt überraschendes Statement zu Ex-Partner Stefan Braun

Worms - Seit rund drei Monaten gehen Iris Katzenberger (59) und Stefan Braun (48) getrennte Wege. Nun verkündete die Reality-TV-Bekanntheit den nächsten Schritt.

Stefan Braun (48) und Iris Katzenberger (59) leben inzwischen getrennt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/stefan.braun.official, Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

Obwohl das einstige Paar bereits Anfang April überraschend seine Trennung bekannt gegeben hatte, durften Fans zuletzt wieder auf ein mögliches Liebes-Comeback hoffen.

Mithilfe einer Paartherapie wollten die beiden Ex-Partner ihre Differenzen überwinden und wieder zueinanderfinden, wie die Mutter von Daniela Katzenberger (39) erst kürzlich im Netz betont hatte.

"Solange sich keine dritte Person in eine Beziehung drängt, kann man sie auch wieder aufbauen", zeigte sich die 59-Jährige zuversichtlich und schien eine gemeinsame Zukunft mit Stefan trotz der Trennung noch nicht abgeschrieben zu haben - zumal beide zunächst weiterhin gemeinsam unter einem Dach lebten.

Iris' jüngstes Update zu ihrem aktuellen Verhältnis lässt jedoch aufhorchen. In einer Fragerunde bei Instagram meldete sich die Pfälzerin zu Wort und gestand ihren Fans: "Er ist nun ausgezogen."