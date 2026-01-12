"Voll Panik geschoben": Iris Katzenberger erlebt Albtraum im Urlaub

Thailand - Eigentlich wollten Iris Katzenberger (58) und ihr Partner Stefan Braun (47) im Thailand-Urlaub einfach nur abschalten. Doch statt Cocktails und Strand gab es plötzlich Stress am Geldautomaten.

Urlaubsschock für Iris Katzenberger (58) und ihren Partner Stefan Braun (47, v.r.): Statt Bargeld gab es Tränen und Stress mit der Bank. © Bildmontage: Instagram/iris_klein_mama_

Was als entspannter Trip geplant war, wurde für die Mama von Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) kurzzeitig zum Albtraum.

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich völlig aufgelöst bei ihren Fans, nachdem ein Bankautomat offenbar ihre Karte eingezogen hatte. "Ich dachte, mein Konto wird geplündert", so die 58-Jährige nervös.

Iris machte keinen Hehl daraus, wie sehr sie der Moment mitgenommen hat. Sie habe "voll Panik geschoben" und sogar geweint.

Hilfe bekam sie von einer Freundin in Deutschland: Mit ihrer Unterstützung ließ Iris die Karte umgehend sperren.

Wenig später kam dann auch eine erste Rückmeldung von der Bank: Offenbar sei die Einziehung aus "Sicherheitsgründen" passiert.