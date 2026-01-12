"Voll Panik geschoben": Iris Katzenberger erlebt Albtraum im Urlaub
Thailand - Eigentlich wollten Iris Katzenberger (58) und ihr Partner Stefan Braun (47) im Thailand-Urlaub einfach nur abschalten. Doch statt Cocktails und Strand gab es plötzlich Stress am Geldautomaten.
Was als entspannter Trip geplant war, wurde für die Mama von Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) kurzzeitig zum Albtraum.
In ihrer Instagram-Story meldete sie sich völlig aufgelöst bei ihren Fans, nachdem ein Bankautomat offenbar ihre Karte eingezogen hatte. "Ich dachte, mein Konto wird geplündert", so die 58-Jährige nervös.
Iris machte keinen Hehl daraus, wie sehr sie der Moment mitgenommen hat. Sie habe "voll Panik geschoben" und sogar geweint.
Hilfe bekam sie von einer Freundin in Deutschland: Mit ihrer Unterstützung ließ Iris die Karte umgehend sperren.
Wenig später kam dann auch eine erste Rückmeldung von der Bank: Offenbar sei die Einziehung aus "Sicherheitsgründen" passiert.
Bank blockt ab: Iris bleibt ohne Karte in Thailand
Obwohl Iris zunächst Hoffnung gemacht wurde, dass sie die Karte bald zurückbekommen könnte, passierte erst mal nichts. Mehrfach schaute das Paar bei der Bank vorbei, doch ohne Erfolg.
Auf die Frage eines Followers erklärte Iris sichtlich genervt, dass deutsche Karten angeblich nicht wieder herausgegeben werden dürfen. Die Konsequenz: Karte gesperrt, neue bestellt, Thema erledigt.
Dennoch lassen sich Iris und Stefan davon nicht den Urlaub verderben. Nach ihrer zweiwöchigen Thailand-Reise geht es nun sogar weiter nach Australien.
Nach einem turbulenten Jahr 2025, das noch stark von den Nachwirkungen der Trennung von Peter Klein (58) geprägt war, genießen beide jetzt bewusst ihre gemeinsame Auszeit im Januar mit Sonne, Ruhe und Abstand vom Alltag inklusive.
TV-Fans dürfen sich freuen: Iris wird 2026 gleich in mehreren Formaten auftauchen. "Da steht einiges an", ließ sie durchblicken.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/iris_klein_mama_