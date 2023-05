Iris Klein lässt sich den Venushügel tätowieren: "Ich habe geheult"

Iris Klein (55) musste im Tattoo-Studio leiden. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

"Es geht los", beginnt die lächelnde Reality-TV-Teilnehmerin ihre Instagram-Story. Dabei zeigt sie ihren Unterbauch, auf dem eine Zeichnung des zukünftigen Tattoos zu sehen ist. Aus der Angst vor den bevorstehenden Schmerzen macht Iris dabei kein Geheimnis. "Ich bin so eine Schiss-Buxe", witzelt die 55-Jährige.

Auch Daniela Katzenberger (36) macht ihrer Mutter in einem kürzlich geführten Gespräch klar: "Auf dem Venushügel, das tut schon weh." Doch Mama Iris lässt sich nicht aufhalten.

Ihre Befürchtungen sollten sich bestätigen. "Schlimmer als gedacht", kommentiert die sichtlich leidende 55-Jährige ihre folgende Story. Wieder zu Hause angekommen erzählt sie: "Das Tattoo tat so scheiße weh. Ich musste dreimal zwischendrin abbrechen, weil ich es nicht geschafft habe."

"Ich habe auch geheult, weil die Schmerzen so schlimm waren", so Iris. Die Tattoo-Session solle nun am nächsten Tag fortgesetzt werden.