Iris klein stellt ihren "Teddybären" vor - Fan findet: "Könnte Bruder von Peter sein"

Iris Klein (56) ist endlich wieder glücklich. © Iris Klein/Instagram

In einem aktuellen Beitrag der 56-Jährigen ist sie mit ihrem neuen Partner Stefan Braun (47) zu sehen. Das Paar lächelt glücklich in die Kamera. "No words needed ❤️❤️", kommentiert Iris das gemeinsame Selfie auf Instagram.



Gegenüber Bild verriet die Reality-TV-Teilnehmerin, dass sie sich sogar eine erneute Hochzeit vorstellen könne. Auch der 47-Jährige ist Feuer und Flamme: "Im Handy habe ich sie eingespeichert unter 'meine zukünftige Frau Braun'".

Nach ihrer Trennung zu Peter Klein (56) und "Mr. T." hat sich die Katzenberger-Mama ein eigenes Heim in Worms eingerichtet. Kennengelernt habe sich das frisch verliebte Pärchen jedoch auf Facebook. Für seine neue Liebe wäre Stefan sogar bereit, von Olpe (Nordrhein-Westfalen) nach Worms (Rheinland-Pfalz) zu ziehen.

Aktuell hält sich Iris wieder auf Mallorca auf, wo sie zusammen mit ihrem Freund, den sie liebevoll ihren "Teddybären" nennt, eine schöne Zeit verbringt.



Da eine Wahrsagerin Anfang des Jahres von einem "Teddybären" sprach, der bald in Iris' Leben käme, habe sie ihrem Schatz diesen Kosenamen verpasst.

Die Hellseherin habe einen großen, kräftigen Mann mit riesigem Herzen und starken Schultern vorhergesagt. "Einer, der sich um mich kümmert", so Iris gegenüber der Zeitung.