Ist Iris Klein wieder verliebt? "Wir lassen uns aber Zeit"

Worms - Iris Klein (56) verrät ihren Fans, nach ihrer Trennung wieder einen Mann in ihr Leben zu lassen, und reflektiert ihre früheren Beziehungen.

Ein Fan will wissen: "Wann soll man aufhören zu kämpfen?" und Iris antwortet: "Wenn beide nicht das Gleiche wollen. Nach meiner Ehe fiel mir das Loslassen noch schwer und ich wollte viele Dinge nicht wahrhaben", reflektiert die Wormserin. Bei ihrer nächsten Beziehung habe sie sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt.

Am Anfang der Beziehung sei alles gut gewesen, doch dann hatte sie ein "komisches Bauchgefühl". "Ich spürte einfach, dass es nicht funktioniert, weil wir zu verschieden waren." Darum habe sie die Beziehung beendet. "Es war die richtige Entscheidung", sagt Iris aus der Distanz betrachtet.

Die Ehe mit Peter Klein (56) endete in einer Schlammschlacht. Er soll sie betrogen haben. Auch eine Beziehung mit Mr. T, wie sie ihren neuen Partner nannte, scheiterte kurze Zeit später.

Auf dem Oktoberfest posiert die Influencerin für die Fotografen. © Felix Hörhager/dpa

Nun soll es bei der 56-Jährigen wieder gefunkt haben. Allerdings will Iris nicht mehr so viel Privates öffentlich teilen, "da man von den Hatern so zerrissen wird, oder Menschen, mit denen man sich zeigt, werden beleidigt".



Sie sei viel vorsichtiger geworden, doch dann antwortet sie auf die Frage: "Hast du aktuell Schmetterlinge im Bauch?" mit einem Ja und einem roten Herzen. Da bahnt sich doch wieder etwas an.

Ein Follower wünscht der Influencerin, dass sie einen Mann anziehe, den sie sich wünsche: "Bis jetzt sieht alles danach aus ... Wir lassen uns aber Zeit." Die neue Beziehung will Iris also langsam angehen. "Man lernt ja aus seinen Fehlern", sagt Iris.

Außerdem verrät sie ihren Fans, dass rote Rosen ihre Lieblingsblumen sind. Hoffentlich hat das auch Mr. Right gelesen.