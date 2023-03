Iris Klein erhebt heftige Vorwürfe gegen ihren Ex Peter: "Der behandelt mich wie Dreck"

Dieser hatte kurz zuvor in einer Story erwähnt, dass er sich kein Liebes-Comeback vorstellen könne, jedoch eine Freundschaft in Betracht ziehe. Seiner Ex-Frau wünsche er "nichts schlechtes".

Die 55-Jährige wirft ihrem Ex-Mann vor, Geld einzufordern. Sie selbst sehe sich diesbezüglich im Recht, wie sie ihren Fans auf Instagram klarmacht. "Der will eine Freundschaft, weil er Kohle will", wirft sie Peter vor.

Iris Klein (55) veröffentlichte einen privaten Chat mit ihrem Ex-Partner. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

In ihrem Redefluss gibt die 55-Jährige noch weitere pikante Details bekannt. Iris und Peter sollen vor wenigen Tagen darüber geredet haben, ob ihre Liebe nochmal eine Chance habe, wenn etwas Zeit vergangen sei. "Er sagte, mit mir und der Familie an der Seite, das will er nicht", so die Dreifachmama.

Peter wolle nicht im Schatten stehen, weil er sonst nicht berühmt genug werde. "Er will ja in die Trash-Formate und will sich eine Zukunft aufbauen mit seiner Neuen. Und deswegen braucht er auch Geld von mir und den BMW will er noch dazu. Ganz klar", verriet Iris mit ironischem Unterton.

In einer weiteren Story leakt die 55-Jährige einen Chat-Verlauf mit Peter, in dem er ihr versichert, dass er nach wie vor Gefühle für seine Noch-Ehefrau hat. Dort schreibt er unter anderem: "Gib uns beiden ein bisschen Zeit. Denke nicht, alles ist vorbei."

Abschließend wettert die Reality-TV-Teilnehmerin: "Unterschätze niemals eine Frau die betrogen wurde. Ich kämpfe jetzt nur noch für mich."

"Danke an alle die geschrieben haben, ich brauche einen Mann mit Eiern in der Hose. Ja, das wäre auch mal was neues", fügt sie schnippisch hinzu.