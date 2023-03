Silke Katzenberger spricht über Iris Klein: "Ich werde beleidigt, verspottet und tyrannisiert"

Ludwigshafen - Nächstes Drama im Katzenberger -Clan! Dass Silke Katzenberger (45) und ihre Schwiegermutter Iris Klein (55) seit Jahren auf Kriegsfuß stehen, ist kein Geheimnis. Nun geht der Streit in die nächste Runde.

Silke Katzenberger (45) gibt ein Statement zur aktuellen Situation. © Bildmontage: Silke Katzenberger/Instagram

Nach turbulenten Zeiten kehrte in Iris Kleins Leben gerade erst Ruhe ein. Lange hielt diese allerdings nicht an. In einem emotionalen Video-Statement auf Instagram teilt die Frau von Tobias Katzenberger (38) ihre Gedanken mit ihren Followern und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Im Mittelpunkt steht die Facebook-Seite "Katzenberger, Klein und Co.", auf der die 45-Jährige seit Monaten "aufs Übelste beleidigt, verspottet und tyrannisiert" werde. Die Seite solle nur noch dazu dienen, Silke fertigzumachen. Auch ihre eigene Familie sei von der Hass-Welle nicht verschont geblieben.

Laut Silke soll die Familie ihres Mannes dahinterstecken. Insbesondere ihre Schwiegermutter Iris sei ganz vorne mit dabei. Auch Jenny Frankhauser (30) wird beschuldigt, auf der Facebook-Seite mitzuwirken und Beiträge zu liken.

"Es gibt zahlreiche Fake-Accounts, wo ich genau weiß, wer hinter welchen Accounts steckt", verrät die wütende 45-Jährige.