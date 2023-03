Verwahrloste Hunde? Peter Klein wird von Tierschützern angerufen!

Auf der Finca gehe es den Vierbeinern am besten. "Sie dürfen sich frei bewegen hier und sind nicht in eine kleine Wohnung eingesperrt", erklärt der Vater von vier Kindern.

"Für wie herzlos haltet ihr mich bitte schön", so Peter. Die Hunde seien in seiner Abwesenheit immer gut versorgt. "Als ich damals mit Iris im Urlaub war, hat es keinen interessiert. Jetzt wo die Trennungs-Geschichte läuft, meint jeder, er muss mich kritisieren", führt er fort.

"Ich muss mir was von der Seele reden", beginnt der sichtlich wütende 55-Jährige seine Instagram -Story. Peter sei von Tierschutzorganisationen angerufen worden. Es ginge um seine zwei Hunde.

Peter Klein (55) will als Kneipensänger durchstarten. © Peter Klein/Instagram

Um seine Gesangskarriere voranzutreiben, hielt sich Peter in den vergangenen Tagen in Deutschland auf. Zuerst sei er in Hamburg gewesen und anschließend habe er die Hauptstadt Berlin besucht. Grund dafür waren geschäftliche Termine.

Wie er am Samstag auf Instagram mitteilte, stehe jetzt ein neues Management hinter ihm. "Hier ist also der Grund, warum ich mich in Berlin aufgehalten habe", verkündet er stolz unter einem Bild des Managements. Die Gespräche seien erfolgreich verlaufen und er stehe nun für Buchungsanfragen zur Verfügung.

"Klingt alles sehr vielversprechend und ich hoffe, dass alles so Früchte trägt, wie ich mir das denke", erzählt der 55-Jährige in seiner aktuellen Story. Die Vergangenheit möchte Peter abhaken und bittet seine Community, das Gleiche zu tun.

"Ich bin kein Lieder-Schreiber. Ich bilde mir ein, ich kann singen und hab es auch schon oft genug gehört", so Peter. "Ich denke, dass wir zeitnah einen eigenen Song produzieren werden", fügt er hinzu.