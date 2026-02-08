Irre Show-Aktion! Chris Tall entwirft live Tattoo: Lässt Fan es sich wirklich stechen?
Hamburg - Chris Tall (34) steht während seiner Show auf der Bühne. Plötzlich entdeckt der Comedian eine Zuschauerin im Publikum, die ein Pappschild nach oben hält. Darauf zu sehen: eine kuriose Bitte an den 34-Jährigen.
"Chris, malst du mir ein Tattoo?", liest Tall vor, was auf dem selbstgebastelten Schild seiner Zuschauerin Cara geschrieben steht. Alles festgehalten in einem Video auf Instagram. Doch statt ihren Wunsch als eine lustige Bitte hinzunehmen, lässt er sich tatsächlich auf die Situation ein.
"Gib mir 30 Minuten", scherzt der Comedian zunächst und fragt, in welcher Farbe er das Tattoo aufzeichnen soll. Kurzerhand reicht die Zuschauerin ihr Pappschild nach vorne in Richtung Bühne.
"Gib mir mal blau, ich bin Hamburger", so der 34-Jährige und spielt damit auf eine der Vereinsfarben des HSV an. "Was möchtest du denn haben?", fragt er die junge Frau. Kurzerhand schallen die verschiedensten Vorschläge aus dem Zuschauerraum: Seegurke, Kugelfisch, …
Vorgaben, was das Tattoo betrifft, hat die Zuschauerin nicht. Egal für welches Motiv sich der 34-Jährige entscheide, sie wolle es genau so auf der Haut tragen. "Das kommt auf den Arm", versichert sie.
Chris Tall entwirft Tattoo-Motiv für Zuschauerin
"Ich will auch nicht, dass es hässlich ist", so Tall mitfühlend, während er weiterhin wegen eines passenden Motivs überlegt. Plötzlich dröhnt es ein weiteres Mal aus dem Publikum: "Nur der HSV!"
Und tatsächlich: Tall nimmt den Vorschlag des Zuschauers an. "Jetzt habe ich Spaß", so der 34-Jährige und vollendet seine Tattoo-Idee auf dem Pappschild. Das Ergebnis: Ein Autogramm des Comedians, dazu zwei Herzen sowie die Worte "Nur der HSV".
Ob sich die Zuschauerin das Tattoo tatsächlich hat stechen lassen? Ja! In der Kommentarspalte unter dem Video findet sich eine Reaktion von Cara mit dem Verweis auf ihr Profil. Dort zu sehen: der gestochene Tattoo-Entwurf von Tall - allerdings ohne den HSV-Zusatz.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/christall_official