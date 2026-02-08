Nach tragischem Tod: Liam Paynes Freundin voller Trauer - "Habe noch nie so viel Schmerz empfunden"
Wellington (Florida/USA) - Im Oktober 2014 verstarb Liam Payne, der Sänger der ehemaligen Boyband "One Direction", im Alter von gerade einmal 31 Jahren, nachdem er von dem Balkon eines Hotels in Argentinien gestürzt ist und dabei tödlich verletzt wurde. Ein Verlust, mit dem seine Freundin Kate Cassidy (26) bis heute zu kämpfen hat.
In einem Video, das sie seither auf TikTok veröffentlichte, sitzt die junge Frau in ihrem Auto und kämpft mit den Tränen. Der Grund: Sie hat eine kleine Reise in die Vergangenheit gewagt.
"Ich sitze seit 45 Minuten in meinem Auto vor dem Haus, in dem ich früher mit Liam gelebt habe", erklärte sie voller Trauer, "und es fällt mir wirklich schwer, mich mit dem Gedanken abzufinden, dass ich nicht in die Einfahrt einbiegen und nach Hause zu ihm fahren werde, wo er auf mich wartet."
Für sie sei es noch immer schwer begreifbar, dass man einfach nie wisse, was das Leben für einen bereit hält. "[Es] kann einem so viel Glück und Freude bringen – ich habe all das erlebt. Aber ich habe auch noch nie so viel Schmerz empfunden."
Eigentlich war Cassidy in ihre und Liams Wahlheimat im US-Bundesstaat Florida zurückgekehrt, um in ihrem Trauerprozess voranzuschreiten. "Aber ich habe das Gefühl, dass diese Reise für mich genau das Gegenteil bewirkt hat."
Auf TikTok sprach Kate Cassidy traurig über ihren Verlust
Kate Cassidy liebt es in Florida - obwohl es ihr so viel Schmerz bringt
Traurig fuhr sie fort: "Ich würde im Moment absolut alles dafür tun, um in die Einfahrt zu fahren und einfach ins Haus zu gehen, wo er auf dem Sofa auf mich wartet."
Die 26-Jährige wird jeden Tag aufs Neue damit konfrontiert, dass das Trauern alles andere als geradlinig verläuft.
"Ich habe so viele Dinge unternommen, die mir und Liam Spaß machen würden, aber statt, dass sie mir Trost spenden, haben sie mir nur Traurigkeit gebracht. Ich fühle mich, als wäre ich fünf Schritte zurückgeworfen worden."
Und trotz allem, liebe sie es, wieder an dem Ort zu sein, wo sie und Liam so glücklich waren.
"Ich weiß, dass das keinen Sinn ergibt, weil ich hier sitze und mir die Augen ausweine und sage, dass es mich so traurig macht. Aber ich liebe es so sehr, weil ich einfach so verliebt in ihn war."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/kateecass (2)