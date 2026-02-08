Nach tragischem Tod: Liam Paynes Freundin voller Trauer - "Habe noch nie so viel Schmerz empfunden"

Wellington (Florida/USA) - Im Oktober 2014 verstarb Liam Payne , der Sänger der ehemaligen Boyband "One Direction", im Alter von gerade einmal 31 Jahren, nachdem er von dem Balkon eines Hotels in Argentinien gestürzt ist und dabei tödlich verletzt wurde. Ein Verlust, mit dem seine Freundin Kate Cassidy (26) bis heute zu kämpfen hat.

Kate Cassidy (26) und Liam Payne (†31) waren etwa zwei Jahre zusammen. © Instagram/Screenshot/kateecass

In einem Video, das sie seither auf TikTok veröffentlichte, sitzt die junge Frau in ihrem Auto und kämpft mit den Tränen. Der Grund: Sie hat eine kleine Reise in die Vergangenheit gewagt.

"Ich sitze seit 45 Minuten in meinem Auto vor dem Haus, in dem ich früher mit Liam gelebt habe", erklärte sie voller Trauer, "und es fällt mir wirklich schwer, mich mit dem Gedanken abzufinden, dass ich nicht in die Einfahrt einbiegen und nach Hause zu ihm fahren werde, wo er auf mich wartet."

Für sie sei es noch immer schwer begreifbar, dass man einfach nie wisse, was das Leben für einen bereit hält. "[Es] kann einem so viel Glück und Freude bringen – ich habe all das erlebt. Aber ich habe auch noch nie so viel Schmerz empfunden."

Eigentlich war Cassidy in ihre und Liams Wahlheimat im US-Bundesstaat Florida zurückgekehrt, um in ihrem Trauerprozess voranzuschreiten. "Aber ich habe das Gefühl, dass diese Reise für mich genau das Gegenteil bewirkt hat."