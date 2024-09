Trauer um Jacques Breuer: "Tatort"-Schauspieler überraschend gestorben

München - Jacques Breuer ist tot! Der Fernsehzuschauern unter anderem durch seine Rollen in " Tatort ", "Derrick" oder auch "Der Alte" bekannte Schauspieler ist laut Informationen der " Bild "-Zeitung im Alter von 67 Jahren verstorben.

Jacques Breuer ist im Alter von 67 Jahren verstorben. © Imago/Spöttel Picture

Details zur Todesursache werden nicht genannt, Breuer soll bereits am 5. September in der bayerischen Landeshauptstadt gestorben sein.

Der Darsteller, der seit mehr als 30 Jahren an Diabetes litt und in diesem Zusammenhang mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war zusätzlich zu "Tatort", "Derrick" oder "Der Alte" auch in "Ein Fall für zwei", "Wolffs Revier", "Weißblaue Geschichten", "Siska", "Der Bulle von Tölz" sowie "Café Meineid" zu sehen.

Seine erste große Rolle hatte der Österreicher, der in München geboren wurde, als Peter Bathory im Vierteiler "Mathias Sandorf" aus dem Jahre 1979.