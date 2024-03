Hollywood-Star wollte Frau kopfüber halten: James McAvoy bei "verdammter Orgie" verletzt

Los Angeles - Beim besonders wilden Liebesspiel kann es schonmal zu Verletzungen kommen - selbst, wenn es sich dabei eigentlich nur um einen Akt für die Kameras handelt! Das musste James McAvoy (44, "Wanted", "Split") nun am eigenen Leibe erfahren, als eine Sexszene am Filmset schiefging.

Denn der Vorfall ereignete sich beim Dreh zu "Turn Up The Sun!", dem nächsten Film des schottischen Schauspielers. Dabei sollte er eine Frau kopfüber halten, als es schließlich zum Zwischenfall kam.

An jenem Tag drehte er mit der "fantastischen" Almudena Amor (29). "Wir mussten dabei witzig sein, aber auch richtig Gas geben, und wir sollten den gleichen Abstand haben. Wir kamen also zu dieser improvisierten Orgie, und sie ist größer als ich, sie ist etwa 1,80 groß", so McAvoy.

Der Brite selbst misst nur 1,70 Meter. "An einem Punkt hielt ich sie kopfüber, und wir machten irgendetwas Seltsames, und jemand packte mich am Nacken und fing an, mir in den Hals zu beißen." Dabei verlor der Schauspieler sein Gleichgewicht und stürzte schwer.

Ein Novum für den "X-Men"-Star: "Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich mich bei Dreharbeiten verletzt habe."