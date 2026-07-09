20 Jahre nach fieser Imitation: Jan Böhmermann macht sich wieder über Lukas Podolski lustig

Köln - Zwei Jahrzehnte nach dem ersten Medien-Zoff liefert Jan Böhmermann (45) neue Munition im Streit mit Lukas Podolski (41). Überschreitet der Podcaster abermals die Grenze des Erlaubten?

Lukas Podolski wird aktuell von Jan Böhmermann wegen eines TikTok-Werbeclips kritisiert. © Jarek Praszkiewicz/PAP/dpa

Bereits vor 20 Jahren hatte "Böhmi" mit "Lukas' Tagebuch" und seiner Imitation des Ex-Nationalspielers während seiner Zeit bei 1Live für ein gewaltiges Medienecho gesorgt.

Jetzt kommt der Podcaster urplötzlich mit neuem Stoff um die Ecke. Auslöser dafür ist ein Werbespot des 41-Jährigen, in dem er mutmaßlich sichere Nutzung von TikTok durch Kinder bewirbt.

In der neuesten Folge von "Fest und Flauschig" mit Indie-Musiker Olli Schulz (52) spielt Böhmermann den Clip mehrfach ab und fällt im Anschluss sein sarkastisches Urteil.

"Man muss sagen, Lukas Podolski macht nicht für jeden Scheiß Werbung – das ist nicht jemand, der sein Image für den Höchstbietenden verkauft. Sondern, das ist jemand, der guckt sich genau vorher an, was er macht", lautet die Kritik des 45-Jährigen.