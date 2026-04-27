Olympia-Zoff und Amts-Beleidigung: Jan Böhmermann verrät Details um Treffen mit OB Torsten Burmester

Köln - Olympia-Zoff vom Tisch! Moderator Jan Böhmermann (45) hat öffentlich verraten, dass die Meinungsverschiedenheit mit Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) beigelegt sei.

Torsten Burmester (63, SPD) kämpft für Olympia in Köln - eine erste Hürde ist seit der Bürgerbefragung genommen. © Christoph Reichwein/dpa

Wochenlang hatten sich der ZDF-Moderator und der Nachfolger von Henriette Reker (69) wegen einer möglichen Olympia-Bewerbung der Stadt Köln öffentlich beharkt.

Dass sich Köln und das Gebiet Rhein-Ruhr ab 2036 Olympia vorstellen können, ist seit mehr als einer Woche besiegelt.

Grund genug, dass auch "Böhmi" und Torsten Burmester das Kriegsbeil begraben und sich vertragen. Passiert ist das "Böhmi" zufolge am Wochenende in der Kölner Südstadt.

"Ich habe mich mit dem Bürgermeister von Köln getroffen und es war wahnsinnig nett. Wir sind auseinandergegangen als Demokraten und jeder ist bei seiner Meinung geblieben", erklärt der Pulheimer in der neuesten Ausgabe von "Fest und Flauschig" am Sonntag.

Während Podcast-Kumpel und Indie-Musiker Olli Schulz (52) abermals vom "leidigen Thema Olympia" spricht, stellt Böhmermann weiter klar, dass das Treffen mit Torsten Burmester sachlich und ruhig über die Bühne gegangen ist.