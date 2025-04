Bier für Böhmermann: E-Scooter-Tour endet nach mehr als 600 Kilometern

Zahlreiche Schaulustige nahmen den gebürtigen Bremer herzlich in Empfang. © Uwe Meinhold

Mit dabei war auch Valerie Drießen (31) aus Koblenz. Sie besucht mit einer FSJ-Gruppe aus Rheinland-Pfalz ein Bildungsseminar im Garagen-Campus. "Ein lustiger Zufall, dass wir hier sind. Ich hoffe, dass in der nächsten Show etwas Cooles für den Osten kommt", sagt sie.

Böhmermanns Fazit? "Dass es so schön wird, hätte ich nicht gedacht." Insgesamt legte er rund 640 Kilometer zurück – mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 19 km/h.

Seinen E-Scooter "Kadmos" will er in Chemnitz lassen. "Der ist noch top in Schuss. Den Papierkram darf jetzt jemand anderes übernehmen", so der Entertainer.

Seinen letzten Zwischenstopp vor dem Ziel machte er in Altenburg.