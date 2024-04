Jan Böhmermann meldet sich aus Auto und Fans haben nur eine Frage

Bremen/Köln - Hat der Moderator Jan Böhmermann (43, ZDF Magazin Royale) in einem Instagram -Video verraten, welches Auto er aktuell fährt?

Der Moderator und Podcaster Jan Böhmermann (43) meldete sich in einer Drehpause bei seinen Fans. © Screenshot/Instagram/janboehm (Bildmontage)

Während einer kurzen Drehpause meldete er sich am Mittwoch gewohnt ironisch mit einem Instagram-Live-Video bei seinen Fans. "Ich dachte, ich meld mich mal wieder aus der Kutsche und wollte mal ins Gespräch kommen mit meiner Instagram-Community." Dabei saß er tatsächlich in einem Auto. In seinem Auto?

In dem Podcast "Fest & Flauschig" hatte Jan Böhmermann lange davon berichtet, auf der Suche nach einem E-Auto zu sein. Für welches Modell er sich aber letztendlich entschieden hatte, wollte er bislang nicht verraten.

Auch in einem aktuellen Video mit dem E-Auto-YouTuber "Elektrobays" wollte Jan Böhmermann nicht über sein Privatauto sprechen. "Die Marke kann ich leider nicht nennen." Doch vor allem einem Autohersteller kann er da angeblich nicht viel abgewinnen: "Ich muss zu meiner Schande gestehen: Ich habe mit Tesla angefangen. (...) Was sind das eigentlich für Leute, die diese Autos fahren?"

Mit seinem Auto habe er inzwischen bereits 65.000 Kilometer zurückgelegt. "Und ich nerve auch alle in meinem Freunde- und Bekanntenkreis mit Elektromobilität", so Böhmermann weiter.

In den Kommentaren zu seinem Insta-Live-Video haben Fans daher nur eine Frage: "Jan, in welchem Auto sitzt du?" Zu sehen ist dabei eigentlich nur ein Teil des Fahrersitzes, die Rückbank und ein großes Panoramadach.