Jan Böhmermann mit Ankündigung: Satiriker verlässt das TV-Studio

Satiriker Jan Böhmermann (45, "ZDF Magazin Royale") verlässt abermals das Fernsehstudio und geht auf eine Tournee durch Deutschland.

Von Jonas-Erik Schmidt

Köln - Satiriker Jan Böhmermann (45, "ZDF Magazin Royale") verlässt abermals das Fernsehstudio und geht auf eine Tournee durch Deutschland.

Zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld geht Satiriker Jan Böhmermann (45) im kommenden Jahr wieder auf Deutschland-Tournee.
Zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld geht Satiriker Jan Böhmermann (45) im kommenden Jahr wieder auf Deutschland-Tournee.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Zusammen mit dem aus seiner Show bekannten Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld wird der Moderator im Januar und Februar 2027 an zehn Abenden in zehn Städten auftreten, wie die Veranstalter ankündigten.

Auftakt ist am 19. Januar in Frankfurt am Main. Danach geht es nach Leipzig, München, Berlin, Hamburg, Bremen, Oberhausen, Stuttgart, Hannover und Köln.

Die Liveshow trägt den Titel "Auf! Auf! Ehrenfeld!" und soll eine "erstklassige satirisch-politische Revue" mit spitzer Lyrik und herausragender Livemusik werden, so das Versprechen.

Bei Konzert von Jan Böhmermann: Elton von Security abgeführt
Jan Böhmermann Bei Konzert von Jan Böhmermann: Elton von Security abgeführt

Es handle sich um ein "radikal vorwärts" gerichtetes Programm, das "der düsteren Gegenwart nicht ausweicht, sondern sich ihr lachend und mit Anlauf entgegenwirft", hieß es in der Ankündigung.

Die "Feinde der Vernunft" fest im Blick

Seine kommende Tour führt "Böhmi" nach Frankfurt am Main, Leipzig, München, Berlin, Hamburg, Bremen, Oberhausen, Stuttgart, Hannover und Köln.
Seine kommende Tour führt "Böhmi" nach Frankfurt am Main, Leipzig, München, Berlin, Hamburg, Bremen, Oberhausen, Stuttgart, Hannover und Köln.  © Boris Roessler/dpa

"Die Feinde der Vernunft sind laut. Die Feinde der Freude sind organisiert. Die Feinde des freien Gedankens haben Ausdauer", erklärte Böhmermann dazu. "Aber wir haben das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld – und richtig Bock." Der Vorverkauf soll am 10. März starten.

Große Konzertbühnen sind für Böhmermann kein Neuland. Für ihn ist es bereits die fünfte gemeinsame Tour mit dem Orchester.

Als er mit den Musikern im vergangenen Jahr unterwegs war, stießen immer wieder Überraschungsgäste hinzu – etwa Bahnstreik-Ikone Claus Weselsky (67) oder Giovanni Zarrella (48).

Deshalb läuft Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" 2026 deutlich seltener
Jan Böhmermann Deshalb läuft Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" 2026 deutlich seltener

Böhmermann moderiert im ZDF wöchentlich die politische Satire-Show "ZDF Magazin Royale". Daneben ist er zusammen mit Olli Schulz im Podcast "Fest & Flauschig" zu hören. Auch an Kunstausstellungen hat er sich schon versucht.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Jan Böhmermann: