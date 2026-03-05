Jan Böhmermann mit Ankündigung: Satiriker verlässt das TV-Studio

Köln - Satiriker Jan Böhmermann (45, "ZDF Magazin Royale") verlässt abermals das Fernsehstudio und geht auf eine Tournee durch Deutschland.

Zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld geht Satiriker Jan Böhmermann (45) im kommenden Jahr wieder auf Deutschland-Tournee. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zusammen mit dem aus seiner Show bekannten Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld wird der Moderator im Januar und Februar 2027 an zehn Abenden in zehn Städten auftreten, wie die Veranstalter ankündigten.

Auftakt ist am 19. Januar in Frankfurt am Main. Danach geht es nach Leipzig, München, Berlin, Hamburg, Bremen, Oberhausen, Stuttgart, Hannover und Köln.

Die Liveshow trägt den Titel "Auf! Auf! Ehrenfeld!" und soll eine "erstklassige satirisch-politische Revue" mit spitzer Lyrik und herausragender Livemusik werden, so das Versprechen.

Es handle sich um ein "radikal vorwärts" gerichtetes Programm, das "der düsteren Gegenwart nicht ausweicht, sondern sich ihr lachend und mit Anlauf entgegenwirft", hieß es in der Ankündigung.