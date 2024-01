Jan Böhmermann über öffentlich-rechtlichen Rundfunk: "Deal with it or go f*** yourself"

Es sei der Kernauftrag des ÖRRs in Deutschland, in der Berichterstattung, in den Informations- und Unterhaltungsprogrammen jeglicher Menschenfeindlichkeit zu widersprechen, so Böhmermann.

So ähnlich steht es auch im Medienstaatsvertrag , § 3: Sie "haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinungen Anderer zu stärken und dürfen dem Abbau von Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Behinderungen nicht entgegenstehen."

"Dahinter steckt natürlich in Wahrheit die Forderung, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegenüber menschenverachtenden Positionen oder diskriminierender Politik gleichgültig zu verhalten habe", so der gebürtige Bremer.

Jan Böhmermann: "Unterm Strich halten wir fest: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dafür da, die zu kritisieren, die nicht wollen, dass es ihn gibt." © Rolf Vennenbernd/dpa

Warum "ziemlich viele" den ÖRR bis zur Handlungsunfähigkeit beschneiden oder ganz abschaffen möchten?

"Weil er nicht käuflich ist, weil er nicht den Gesetzen des Marktes gehorcht. Weil er im Kern das Wohl und die möglichst gleichberechtigte Information, Unterhaltung und Aufklärung aller Menschen zum Auftrag hat. Deal with it or go f*** yourself", so der Satiriker.

Natürlich kann man den ÖRR auch kritisieren. Zu viele Radiosender, zu viele Intendant:innen, zu viele Massagesitze in Luxuslimousinen, zu viele Gebäude. Dass der ÖRR im Jahr 2024 dringend den demografischen und technologischen Bedingungen der Gegenwart angepasst werden müsse, sei aber alles geschenkt, findet der 42-Jährige.

Warum Letzteres so ist? Böhmermann hat eine Antwort: Es hätten in den vergangenen 20 Jahren diejenigen verhindert, die jetzt am lautesten danach rufen, den ÖRR abzuschaffen oder bis zur Handlungsunfähigkeit in seinen Möglichkeiten, ein gutes Programm zu machen, zu beschneiden.

Wie wichtig dem Satiriker dieses Statement ist, erkennt man nicht nur an der Dringlichkeit seines Tons, sondern auch an der Verbreitung des Clips. Er postete ihn nicht nur in seiner Instagram-Story, sondern zusätzlich auch noch in seinem YouTube-Kanal.