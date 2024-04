Böhmermann mit Gegendarstellung nach Schweiger-Interview: "Was tatsächlich schon einmal passiert ist ..."

Jan Böhmermann (43) veröffentlichte diesen Ausschnitt aus einem aktuellen Zeit-Interview. © Screenshot/Instagram/janboehm

Screenshots des Interviews veröffentlichte Jan Böhmermann jetzt in seiner Instagram-Story.

Schweiger erklärte demnach auf die Frage, ob er dem Satiriker einmal begegnet sei, dass er sich geschworen habe, ihm eine "fette Schelle" zu verpassen, sollte es einmal dazu kommen.

"Dann saß ich in einer Lufthansa-Lounge und sah Böhmermann, wie er sich hinter der Süddeutschen vergräbt, aber immer wieder daran vorbeiblinzelt in meine Richtung. Gott sei Dank habe ich nicht auf das Teufelchen in meinem Kopf gehört, sondern auf das Engelchen und habe ihn verschont."

Laut des Satirikers habe diese Begegnung allerdings so nie stattgefunden. In einer "Gegendarstellung" erklärte er am Mittwoch:

"Ich bin Til Schweiger niemals in einer Lufthansa Lounge begegnet. (...) Was tatsächlich schon einmal passiert ist: Ich saß mal hinter Til Schweiger in der Economy-Class auf einem Eurowings Flug nach Berlin, er vorne in Business. Ich habe ihn allerdings erst beim Aussteigen gesehen, weil ich (vor ihm) das Flugzeug verlassen habe."