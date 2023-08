Justiz-Ärger für Jan Böhmermann! Dieser Mann fordert Mega-Summe vom ZDF-Satiriker

Schon kurz nach TV-Ausstrahlung sollen an der Story allerdings Zweifel aufgekommen sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53) schien das relativ egal zu sein - sie warf Schönbohm nach den heftigen Vorwürfen hochkant raus .

Das Recherche-Team um "Böhmchen" will dem 54-Jährigen darüber hinaus über einen Lobbyverein Kontakt zu einem russischen Geheimdienst nachgewiesen haben.

Das berichten am heutigen Mittwoch gleich mehrere Medien. Grund für die Mega-Forderung ist die Ausstrahlung des "ZDF Magazin Royale" um Satiriker Jan Böhmermann (42) vom 7. Oktober 2022!

Schon am 7. Oktober 2022 strahlte das ZDF die umstrittene Folge um den Ex-BSI-Chef aus. © Screenshot/Youtube/ZDF Magazin Royale

Noch hält sich das ZDF und auch "Böhmi" mit einer Stellungnahme zurück.

Der 42-Jährige machte dagegen erst am heutigen Mittwoch mit heftigen Aussagen über Ex-Chef Harald Schmidt (66) auf sich aufmerksam.

Jetzt droht dem gebürtigen Bremer selbst gewaltiger Ärger. "Das ZDF hat durch das 'Magazin Royale' die Reputation und die tadellose Karriere eines verdienten Staatsdieners zerstört", fuhr Henning fort.

Nach den Vorwürfen wurde Schönbohm innerhalb der Behördenwelt versetzt; da er Beamter ist, musste er eine gleichwertige Position erhalten und konnte nicht in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.

Inzwischen ist der 54-Jährige Chef der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, wo die Besoldung für ihn laut Spiegel wohl extra erhöht werden musste. Weitere Konsequenzen habe Schönbohm allerdings nicht zu fürchten. Am 24. April dieses Jahres erklärte das Innenministerium in einem Schreiben an seinen Anwalt, "dass die Vorwürfe keine Disziplinarmaßnahmen rechtfertigen", schrieb die BUNTE.