Nach Klage von Jan Böhmermann: Sächsischer Imker bringt neue Honig-Edition raus

Meißen - Der Mann hat echten Humor! Der Meißner Imker Rico Heinzig (48), der von dem TV-Satiriker Jan Böhmermann (42) gegenwärtig verklagt wird, hat eine neue Honig-Edition namens "Cancel Culture" (zu Deutsch: "Absage-Kultur") herausgebracht. So süß der Honig - so ernst der Hintergrund.

Weil er mit diesem Foto warb, zerrte Satiriker Jan Böhmermann den sächsischen Imker Rico Heinzig (r.) vor Gericht. © Sebastian Kahnert/dpa

Jan Böhmermann hatte am 3. November im "Magazin Royale" (ZDF) Heinzig mit seiner Firma MyHoney mies aussehen lassen. Rico Heinzig regierte darauf humorvoll und verkaufte danach u.a. "Böhmermann-Honig".

Das fand der TV-Star gar nicht süß. Er fordert von dem Meißner vor Gericht Schadensersatz in fünfstelliger Höhe - die Richterin will am 8. Februar ihre Entscheidung in der Sache verkünden.



Am Freitag teilte Rico Heinzig nun mit: "Wir haben diese Woche unseren Böhmermann-Honig vom Markt genommen. Der Verkauf des Honigs ist bis auf weiteres gestoppt."

Der Unternehmer tat dies in Absprache mit seinem Rechtsanwalt Markus Hoffmann (48). Der Dresdner Patentanwalt betont: "Diese Entscheidung ist weder als ein indirektes Schuldeingeständnis noch als ein 'Einknicken' vor Herrn Böhmermann zu werten."