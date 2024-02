Wegen TikTok! Jan Böhmermann warnt vor Gefahr aus Dresden bei Europawahl

Jan Böhmermann (43) warnt vor der Gefahr, die auf TikTok lauert, wenn es bald zur Wahl des Europäischen Parlaments kommt. © ZDF/Jens Koch

"Maximilian Krah gehört zu den Extremsten der AfD", heißt es einleitend in der Sendungsbeschreibung des ZDF. Der 47 Jahre alte AfD-Politiker kommt aus dem tiefsten Sachsen, wurde in Räckelwitz bei Bautzen geboren, lebt mittlerweile in der Landeshauptstadt Dresden – und in Brüssel! Denn Krah ist nicht nur Mitglied im Bundesvorstand seiner Partei, sondern auch gewählter Europaabgeordneter.

Am 9. Juni wird das neue Europäische Parlament gewählt und der AfD-Mann will mit seiner Partei wieder da rein. Und wenn es nach ihm ginge, am liebsten mit noch mehr Abgeordneten aus den eigenen Reihen.

Damit das klappt, haben Krah und andere AfD-Politiker mehrere Formate ins Leben gerufen, mit denen sie sich auf TikTok präsentieren.

In der Video-App erreichen sie vor allem jüngere Menschen. Und gerade das kommt der teils als "gesichert rechtsextrem" eingeschätzten Partei gelegen: Denn an der Europawahl dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige teilnehmen, die Kernnutzerschaft von TikTok.

Der AfD spielt dabei in die Karten, dass derart junge Leute sich oft noch nicht politisch positioniert haben. So ist es für Krah und Co. einfach, sich mit markanten Aussagen in kurzen Videos zu präsentieren und in den Köpfen der Jugendlichen einzunisten.