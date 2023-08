Als Jana Ina Zarrella ihren Kassenbon prüft, ist sie fassungslos: "Das kann nicht sein!"

Jana Ina Zarrella (46) staunte am Dienstag nicht schlecht, wie viel Geld sie im Discounter ausgegeben hatte. © Bildmontage: Instagram/janainazarrella (Screenshots)

Seit geraumer Zeit steigen in Deutschland - bedingt durch die Inflation - die Preise für Lebensmittel, was sich deutlich in den Geldbeuteln der Menschen widerspiegelt.

Laut der Verbraucherzentrale sind Nahrungsmittel zwischen Juni 2022 und Juni 2023 um 13,7 Prozent teurer geworden. Hält man die einzelnen Produktpreise während des Einkaufs nicht genau im Auge, kann der Blick auf den Kassenbon schon mal für eine böse Überraschung sorgen!

Auch Jana Ina staunte am Dienstag nicht schlecht, als sie nach ihrem Einkauf in einem Discounter die Quittung in den Händen hielt, wie sie ihren mehr als 770.000 Instagram-Fans unmittelbar nach dem Besuch in dem Lebensmittelgeschäft berichtete.

"Ich habe zwei Tüten eingekauft plus Klopapier [...] und ich habe gerade 105 Euro bezahlt. Das kann nicht sein!", offenbarte die zweifache Mutter und zeigte sich fassungslos über den hohen Betrag für die mäßige Ausbeute.