Jana Ina Zarrella muss bittere Enttäuschung verkraften: "Innerlich wirklich kaputt gemacht"

Köln - Jana Ina Zarrella (48) ist mit einer bitteren Enttäuschung in die Osterferien gestartet, die sie erst einmal verdauen muss. Wochenlang hatte die Moderatorin sich darauf gefreut, endlich ihre Familie in Brasilien wiederzusehen - daraus wird jedoch nichts.

Jana Ina Zarrella (48) stand die Enttäuschung am Montagabend deutlich ins Gesicht geschrieben. © Bildmontage: Instagram/janainazarrella

Das hatte die zweifache Mama ihren Fans am Montagabend mit belegter Stimme in ihrer Instagram-Story geschildert und keinen Hehl daraus gemacht, wie arg die jüngsten Ereignisse derzeit an ihr nagen.

So stand die Reise in die Heimat schon länger auf dem Plan, ehe es am vergangenen Samstag endlich losgehen sollte.

"Wir hatten ja unsere Osterferien in Brasilien geplant, und ich wollte endlich wieder meine Familie besuchen mit meiner ganzen Familie hier, wir haben uns unheimlich gefreut", berichtete die Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella (47), doch als sie gerade die Pässe ihrer Liebsten einstecken wollte, fiel Jana Ina auf, dass einige der Dokumente gar nicht mehr gültig waren!

Kurzerhand versuchte die 48-Jährige daraufhin, die Reise umzubuchen und neue Pässe zu beantragen, doch keine Chance: "Es war Wochenende, man konnte da nichts machen. Ich bin alle Möglichkeiten durchgegangen", offenbarte Jana Ina geknickt. "Das hat mich innerlich wirklich kaputt und sehr traurig gemacht, weil ich mich auf meine Familie gefreut hab - vor allem auf meine Mutter, die alles vorbereitet hat."