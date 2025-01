"Würde es immer wieder tun ...!" So süß gratuliert Jana Ina Zarrella ihrer Hündin zum Geburtstag

"Sie hat lange auf der Straße gelebt und landete schließlich in einer Tötungsstation", berichtet die brasilianische Moderatorin in ihrer Instagram -Story. Dazu hat sie ein Bild der Hündin aus Ungarn geteilt.

Jana Ina Zarrella hat am Freitag einige herzerwärmende Zeilen über Hündin Cici verfasst. © Bildmontage: Instagram/janainazarrella (Screenshots, 2)

Dennoch war es für die Zarrellas nicht immer leicht, gerade zu Beginn. Denn die Familie weiß bis heute nicht, was Cici alles in ihrem jungen Leben durchmachen musste: "Natürlich macht man sich Gedanken darüber, was der Hund wohl alles erlebt hat oder ob er gut mit Kindern klarkommt", erinnert sich die 48-Jährige an die aufwühlende Anfangszeit.

Gleichzeitig betont sie aber auch, dass sie volles Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims gehabt habe. Schließlich wissen die ganz genau, welcher Hund zu welcher Familie passt, meint Jana Ina.

Zumal sich die Moderatorin sicher ist, dass insbesondere ehemalige Straßenhunde extrem dankbar für ihr neues Leben sind - und das ihren Menschen auch zeigen.

"Diese Hunde sind unglaublich dankbare Seelen. Sie wissen, dass sie eine zweite Chance bekommen haben, und die Liebe, die sie einem zurückgeben, ist unendlich", schwärmt Jana Ina, ehe sie unterstreicht: "Ich würde es immer wieder tun - immer wieder adoptieren. 100-mal!"