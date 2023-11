Giovanni Zarrella in Tränen aufgelöst: Jana Ina filmt seinen emotionalen Ausbruch

In der letzten Folge vor dem Halbfinale wurde es bei den sogenannten Teamfights jedoch richtig bitter für Giovanni. So forderte sein Kandidat Johann Bardowicks (25) die Country-Sängerin Kimmy June (29, Team Ronan) heraus. Mit dem Song "Fix You" von Coldplay rührte er Ronan Keating sogar zu Tränen.

Giovanni sitzt in der diesjährigen Staffel der SAT.1-Castingshow neben den Kaulitz-Brüdern (beide 34), Shirin David (28) und Ronan Keating (46) in der Jury und hat sich ein Team aus Gesangstalenten zusammengestellt.

Der Auslöser für Giovannis tränenreichen Gefühlsausbruch: Der Schlager-Star hat mit seiner Liebsten zusammen die jüngste Folge von " The Voice of Germany " im Free-TV geschaut.

Die emotionale Szene, die Jana Ina in ihrer Instagram-Story teilte, hat sich am Freitagabend im heimischen Wohnzimmer der Zarrellas ereignet.

Giovanni Zarrellas Talent Johann Bardowicks (25) hat trotz seines "The Voice"-Aus das Lächeln nicht verloren. © Montage: Instagram/Screenshot/johannbardowicks, Instagram/Screenshot/Giovanni Zarrella

"Sein Talent ist weg und er [Giovanni] sitzt hier und weint, weil ihn das so traurig macht", schrieb Jana Ina bei Instagram zu dem kurzen Tränen-Clip ihres Ehemanns. "Das tut mir so leid für Johann, ein Mega-Talent."

Kurz darauf wandte sich Giovanni auch persönlich in einer Story mit emotionalen Worten "an all [seine] Talente": "Ich liebe euch so sehr. Danke für euer Vertrauen, danke für euren Einsatz. Danke für eure Leidenschaft!"

Das sei erst der Anfang "für euch alle", kündigte der Ex-Bro’Sis-Sänger an und machte seinen Kandidaten damit Mut für ihren weiteren musikalischen Werdegang.

"The Voice of Germany" kommt freitags um 20.15 Uhr bei SAT.1. Alle bisherigen Folgen sind zum Nachschauen im Stream bei Joyn verfügbar.