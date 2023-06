Jana Ina Zarrella droht fremder Frau mit der Polizei, als sie diese alarmierende Szene sieht

Köln – Jana Ina Zarrella (46) hat auf einem morgendlichen Spaziergang eine alarmierende Entdeckung gemacht. Ein Hund befand sich mutterseelenallein in einem Auto, das sich immer weiter aufheizte. Glücklicherweise war die TV-Moderatorin gerade noch rechtzeitig zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern.

Jana Ina Zarrella (46) entdeckt einen Hund, der im warmen Auto zurückgelassen wurde und ist sofort alarmiert. © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

Ungewohnt ernst meldete sich Jana Ina am Montagmorgen in einer Instagram-Story bei ihren rund 761.000 Followern. "Ich steh’ hier vor einem Auto, wo ein Dackel drin ist. Draußen sind 23 Grad, und die Sonne scheint genau auf das Auto", berichtete die Tierfreundin, die selber Besitzerin einer kleinen Hundedame ist, merklich beunruhigt.

So war die TV-Beauty gerade auf dem Rückweg vom Nagelstudio nach Hause, als sie den Hund "weinen" gehört habe. Das mitleiderregende Jaulen sei so laut gewesen, dass Jana Ina beim Vorbeigehen auf den armen Vierbeiner in dem verlassenen Auto aufmerksam wurde.

Noch während sie ihre erste Story aufnahm und überlegte, wie sie bei der Rettung des Tieres am besten vorgehen sollte, waren aus der Distanz plötzlich die Rufe einer Frau zu hören.

"Die Dame stand in der zweiten Etage eines Gebäudes bei irgendeiner Praxis und hat mich gesehen, wie ich eine Story vor ihrem Auto gemacht habe", berichtete Jana Ina wenige Minuten später. Die Hundebesitzerin sei über die Situation ziemlich aufgebracht gewesen, doch Jana Ina reagierte mutig und goldrichtig.