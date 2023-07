Jana Ina Zarrella feiert Show ihres Mannes, doch eine Sache macht ihr zu schaffen

Köln - Am Samstag fand in der Dortmunder Westfalenhalle "Die Giovanni Zarrella Show" statt. Dabei durfte natürlich die Gattin des Italieners nicht fehlen.

Jana Ina Zarrella (46) verbrachte einen rauschenden Abend in der Dortmunder Westfalenhalle. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/janainazarrella/monica_meier_ivancan

Seit 2005 sind Giovanni (45) und Jana Ina Zarrella (46) mittlerweile verheiratet. Die beiden gelten als echtes Vorzeigepaar und so verhalten sie sich auch immer. So besuchte die gebürtige Brasilianerin am vergangenen Samstag auch die Schlager-Sommerparty ihres Liebsten im Ruhrpott.

Doch eine Sache machte ihr am nächsten Tag richtig zu schaffen. "Good Morning! Ja, meine Stimme ist nicht so ganz da", berichtete die Moderatorin ihren rund 768.000 Followern.

Aber das Model habe an dem Abend eine Menge Spaß gehabt. "Ich habe wirklich richtig wild gefeiert. Wir haben so getanzt. Wir haben sooo gesungen, egal was kam, wir waren dabei", so Jana Ina.

Sie hoffe, dass alle die Show im Fernsehen verfolgt und Spaß gehabt haben.

Um wieder zu Kräften zu kommen, gab es dann auch ein deftiges Frühstück, ehe ihre Freundin am späten Nachmittag noch nach Hause flog.

Zuvor gab es aber noch einen gemeinsamen Ausflug.