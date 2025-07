Jana Ina Zarrella überrascht mit Geständnis: "Heißt nicht, dass ich nicht erschöpft bin"

Jana Ina Zarrella (48) ist Mama von zwei Kindern und zwei Hunden, liebende Ehefrau und auch beruflich ziemlich eingespannt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das gestand Jana Ina an diesem Wochenende in einem ehrlichen Instagram-Post, den sie mit ihren mehr als 950.000 Fans geteilt hatte.

In dem kurzen Clip, den die Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella (47) am Samstag zu dem Beitrag veröffentlicht hatte, strahlte sie in gewohnter Manier in die Kamera und legte eine kleine Tanzeinlage für ihre Community hin.

Die Message, die hinter dem Post steckte, war jedoch ziemlich tiefgründig.

"Es ist nicht immer einfach. An manchen Tagen bin ich wirklich extrem müde – so müde, dass ich mich frage: Wie soll ich es bis zur letzten Sendung schaffen?", gab die Fernsehmoderatorin einen ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben und erklärte: "Nur, weil ich tanze oder lache, heißt das nicht, dass ich nicht [...] erschöpft bin".

Statt den Kopf in solchen Momenten in den Sand zu stecken, hat die 48-Jährige sich jedoch eine andere Strategie überlegt: So tanze sie lieber und sei einfach dankbar für das, was sie sich aufgebaut habe.