Jana Ina Zarrella redet sich in Rage - es geht um Jogginghosen bei Kindern

Köln - Jana Ina Zarrella (46) meldete sich am Donnerstag mit einer wichtigen Botschaft bei ihren Instagram-Fans. Dabei ging es ausgerechnet um Jogginghosen bei Kindern und die Einstellung mancher Erwachsener zu diesem Thema.

Jana Ina Zarrella (46) ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Köln. © Instagram/janainazarrella

Eigentlich wollte Jana Ina in ihrer Story wohl nur von der gelungenen Poolparty berichten, die sie im heimischen Köln für ihre Kinder ausgerichtet hatte - dann wurde es urplötzlich jedoch ernst!

Doch von Anfang an, denn zunächst hatte die Moderatorin ihren rund 778.000 Instagram-Anhängern gut gelaunt erzählt, wie viel Spaß die Party-Truppe am Vortag gehabt hatte. Insgesamt 14 Kinder hatten im Pool der Zarrellas das hochsommerliche Wetter genossen, wie die Zweifach-Mama verriet. "Es war laut, aber es war so schön", schwärmte sie.

Währenddessen kam Jana Ina jedoch noch ein anderer Gedanke, wie sie weiter berichtete. Denn plötzlich musste sie daran denken, wie viel die Kinder in den Jahren der Pandemie verpasst hatten.

"Sie haben so viel Nachholbedarf", erklärte Jana Ina, ehe sie unvermittelt mit einem anderen Thema anschloss: "Und deswegen verstehe ich diese Diskussion nicht um die Bekleidung der Kinder."

Konkret ging es um das Tragen der von manchem verpönten Jogginghose - und zwar auch außerhalb der eigenen vier Wände.