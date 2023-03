Jana Ina Zarrella spaziert durch Köln, plötzlich kippt die Stimmung: "Macht mich verrückt!"

Köln – Jana Ina Zarrella (46) ist bedient! Die TV-Moderatorin wollte eigentlich einen entspannten Spaziergang mit ihrer Hündin Cici genießen, doch dann ließ eine Sache ihre Laune rapide in den Keller rasseln. In einer Instagram-Story macht sie ihrem Unmut Luft - und spricht dabei wohl vielen aus dem Herzen.

Tatsächlich ist das Wetter in Jana Inas Wohnort Köln dieser Tage unberechenbar. Erst am Donnerstag hatte es in manchen Gebieten sogar gehagelt, bevor kurz darauf wieder eitel die Sonne schien.

Der Grund für Jana Inas Ärger? Das Wetter ! "Ich habe gerade aus dem Fenster geguckt und hab' sogar die Sonne erkannt. Ich bin jetzt mit Cici draußen und was passiert? Es fängt schon wieder an zu regnen", wollte es die 46-Jährige kaum glauben.

Bald kehrt Jana Ina dem wechselhaften Kölner Wetter den Rücken und kann Sonne satt genießen. © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

"Wir laufen jetzt zurück, was soll man machen. Cici, beeil dich", spornte Jana Ina ihre Hündin an, um schnell wieder ins Trockene zu kommen. Kaum zuhause, packte die Moderatorin auch schon ihre Koffer!

So plant sie, dem wechselhaften deutschen Wetter schon in wenigen Tagen den Rücken zu kehren und in den Urlaub zu fliegen. Wohin sie die Reise führen wird, verriet sie zwar zunächst nicht, beim Anblick der Sommersachen in ihrem Koffer wird jedoch klar: Es geht in sonnige Gefilde!

Am Wochenende steht für Jana Ina nach eigener Aussage noch Arbeit auf dem Programm, danach kann sie endlich die Füße hochlegen und die Daumenjacke in Köln zurücklassen.