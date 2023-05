Jana Ina Zarrella vergeht das Lachen, als sie diese Bilder sieht: "Sollen sich schämen!"

Köln - Jana Ina Zarrella (46) vergeht nur selten das Lachen. Für eine Ausnahme sorgte nun jedoch ein Video, das in ihren Instagram-Feed gespült wurde und nicht nur bei der Moderatorin auf großes Entsetzen stößt.

Jana Ina Zarrella (46) sieht erschütterndes Video und appelliert: "Stop Racism." © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

"Es ist absurd zu denken, dass heutzutage Rassismus immer noch Thema ist", schrieb Jana Ina in bitterernstem Ton in einer Instagram-Story. Von ihrer stets so guten Laune war plötzlich nichts mehr zu spüren.

Der Grund war dabei offensichtlich: So teilte die 46-Jährige ein Video des brasilianischen Fußballers und Real-Madrid-Stars Vinícius Júnior (20) mit ihren rund 760.000 Followern. Der Clip, der aus mehreren zusammengeschnittenen Szenen besteht, hatte weit über die spanischen Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt.

So ist darin zu sehen, wie das gerade einmal 20-jährige Ausnahmetalent von Fußball-Fans aufs Übelste beleidigt und rassistisch beschimpft wird. Zuschauer hatten Vinícius Jr. unter anderem als "mono" (zu Deutsch: Affe) bezeichnet und sogar das N-Wort verwendet.

In einem Statement bei Instagram und Twitter hatte der Brasilianer betont, dass er längst nicht zum ersten Mal rassistischen Anfeindungen ausgesetzt war, und Konsequenzen gefordert. Dafür erhielt er viel Rückendeckung - auch von seiner Landsfrau Jana Ina.