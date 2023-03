Jasmin Tawil aus Psycho-Klinik entlassen: Jetzt spricht der Ex-GZSZ-Star Klartext

Jasmin Tawil (40) wanderte nach Costa Rica aus und wurde dort in die Psychiatrie eingewiesen. © picture alliance/dpa

Das berichtet jetzt RTL. Zwei Wochen verbrachte Tawil dem Bericht nach in der Psychiatrie in Costa Rica, während sich ihr Sohnemann in einem Kinderheim befindet. Wo genau? Unklar! Auch für den früheren Soap-Star.

In Sorge ist hier auch Tawils Vater Michael Weber. Im Gespräch mit dem Kölner Privatsender tauschten sich die zwei nun aus. "Mein Blut wurde getestet – ich bin körperlich gesund", meldete sich die Ex-Frau von Pop-Star Adel Tawil (44) zu Wort. Auch psychisch gehe es ihr gut, versicherte sie weiter.

"Ich habe keine Psychose gehabt, ich bin nicht verwirrt gewesen. All die Gerüchte, die über mich verbreitet wurden, sind nicht der Wahrheit entsprechend", betonte Tawil zudem.



Doch die Erfahrung der vergangenen Tage steckt der 40-Jährigen ihrer Schilderung nach weiter in den Knochen.

"Ich bin unfassbar glücklich, aus dieser Klinik zu sein", verriet sie im Gespräch weiter. "Und es war einfach so schrecklich, ich habe mit den allen in einem Saal schlafen müssen. Ich musste von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens in einem Bett liegen. Es war wie im Gefängnis, es war grausam. Ich habe gedacht, ich komme da nie wieder raus."