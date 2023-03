Neuer Tiefpunkt: Der Absturz von Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil

Glücklich wurde sie in Amerika aber nicht. Sie lebte mittellos auf der Straße, galt lange als verschollen, ehe sich Jasmin Tawil plötzlich via Instagram zu Wort meldete: Sie ist Mutter geworden.

Während der "Lieder"-Interpret schnell eine neue Frau an seiner Seite fand, erklärte der Ex-GZSZ-Star auch Jahre später noch, wie sehr sie unter der Trennung litt. Die Schauspielerin brach ihre Zelte in Berlin schließlich ab, verschwand aus der Öffentlichkeit und wagte auf Hawaii den Neuanfang.

13 Jahre lang waren Jasmin und Pop-Star Adel Tawil (44) ein Paar. © Christophe Gateau/dpa

Statt des erneuten Ja-Wortes verkündete die Musikerin noch im selben Jahr ihre neue Liebe. Mit ihrem Partner Miquele, einen Italiener, zog es sie nach Costa Rica. Von den 400.000 Euro TV-Einnahmen soll nichts mehr übrig sein und auch das Liebes-Glück zerbrach. Es soll zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, die mit einer Anzeige endeten - gegen Tawil.

Insgesamt werden der 40-Jährigen ihrem Vater zufolge vier Straftaten vorgeworfen: Sie soll ein Hotelzimmer verwüstet haben, auf die Familie ihres Ex-Freundes losgegangen sein, gestohlen haben und auf ein fremdes Grundstück eingedrungen sein, berichtet RTL. Bilder einer Überwachungskamera sollen Letzteres beweisen.

Die Folge: Am Samstag folgte ein neuer Tiefpunkt. Die deutsche Auswanderin wurde im kleinen Touristenort Montezuma verhaftet und mittlerweile in eine psychiatrische Klinik in San José eingewiesen. Ihr dreijähriger Sohn befindet sich in einem Heim.

"Ocean geht es den Umständen entsprechend gut. Er ist mit anderen Kindern zusammen, hat da Spielkameraden und bekommt eigentlich gar nichts mit", erklärt Jasmins Papa Michael Weber im RTL-Interview.

Er versucht, sein Enkelkind, das nur die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, so schnell wie möglich nach Deutschland zu holen. Aus gesundheitlichen Gründen kann er die lange Reise nach Costa Rica allerdings nicht antreten.