Babybauch zuckt auf und ab! Was ist denn da los bei Jennifer Lange?

In wenigen Wochen erwartet "Bachelor"-Siegerin Jennifer Lange (30) ihr erstes Kind. © Bildmontage: Instagram/jenniferlange (Screenshot)

Darauf zu sehen sind nur ihre Beine und ihre Babykugel. Doch aufmerksamen Beobachterinnen und Beobachtern wird auffallen: Jennifers Bauch zuckt immer wieder kurz zusammen.

Sorgen um den künftigen Erdenbewohner muss man sich aber nicht machen: Jennifers Sohn hat wohl lediglich einen Schluckauf!

"Unser kleines Wunder bereitet sich auf die Welt da draußen vor und hat mal wieder Schluckauf", kommentiert die "Sommerhaus"-Kandidatin das süße Video, über das sich ihre über 300.000 Follower sicher sehr freuen dürften.

Immerhin müssen die seit einigen Tagen auf Einblicke in Jennifers Leben verzichten. Denn die 30-Jährige will in den nächsten Wochen kürzer treten, was ihre Social-Media-Aktivitäten angeht.