Schockmoment für Jennifer Zander: "Ich wog noch nie so wenig"

Alles in Kürze

Jennifer Zander (31) hat neulich einen tiefen Einblick in ihr sportliches Seelenleben gegeben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Etwas mehr als eine Woche hat die Wahl-Kölnerin an der Seite von Ehemann Darius (42) und Söhnchen Anton auf Mallorca verbracht, um einmal kräftig die Seele baumeln zu lassen.

Zurück in der kölschen Heimat wird die ehemalige "Der Bachelor"-Siegerin allerdings schnell von einem für sie immer wieder aufkommenden Thema heimgesucht.

"Wir sind wieder in Deutschland angekommen (...), und ich stand gerade nach langer, langer Zeit auf der Waage, und das war echt ein bisschen erschreckend, muss ich sagen", heißt es zu Beginn der Instagram-Story.

Denn: Die Bremerin wiegt so wenig wie noch nie zuvor! "Ich wog - glaube ich - noch nie so wenig. Bin aktuell bei 56 Kilo - das ist noch im Rahmen." Trotzdem wolle sie in den kommenden Wochen alles daran setzen, um mit Sport wieder ein paar Kilos zuzunehmen.