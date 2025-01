Bereut Jenny Elvers diesen Beauty-Trend? "Seit drei Monaten ohne"

Lüneburg - Die Schauspielerin Jenny Elvers (52) steht schon seit vielen Jahren im Blitzlichtgewitter und hat in dieser Zeit natürlich so einige Trends mitgemacht. Einen scheint sie nun aber endgültig hinter sich gelassen zu haben.

Jenny Elvers (52) entschied sich vor einigen Monaten für einen neuen Look. © Screenshot/Instagram/jenny_elvers (Bildmontage)

Vor einigen Tagen postete Jenny Fotos von ihrem Aufenthalt auf Phuket (Thailand) vor rund einem Jahr. Da es sich dabei nicht um einen Privaturlaub, sondern um die Dreharbeiten von "Kampf der Realitystars" gehandelt hatte, durfte sie den Content damals natürlich nicht direkt posten. Schließlich war ihre Teilnahme zunächst noch ein großes Geheimnis.

Im Interview mit TAG24 hatte sie zuvor auch lediglich verraten, dass es für sie zum Jahresstart in die Sonne gehe. In diesem Jahr scheint das jedoch nicht der Fall zu sein. Und so erinnerte sich Jenny mit ihren Throwback-Bildern an die Zeit unter der thailändischen Sonne.

Am Wochenende meldete sie sich dazu noch einmal in ihrer Instagram-Story: "Hast du nicht noch mehr Fotos?", hätten Fans sie nun gefragt.

Doch es scheint einen Grund zu geben, wieso Jenny einige Fotos aus der Zeit jetzt lieber zurückhält und nicht in ihrer Instagram-Story zeigt. "Es war eine sehr schöne Zeit", erklärte die 52-Jährige zwar ...